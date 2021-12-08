События

01:23 08.12.2021

США прорабатывают полную финансовую изоляцию России на случай ее вторжения в Украину

1 мин читать
США прорабатывают полную финансовую изоляцию России на случай ее вторжения в Украину

Вашингтон прорабатывает вариант, предусматривающий полную финансовую изоляцию России от мировой финансовой системы в случае вторжения РФ в Украину, заявила во вторник замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, выступая на слушаниях в Сенате США.

"Мы обсуждали меры, которые были бы равнозначны полной финансовой изоляции России от мировой финансовой системы со всеми последствиями для российского бизнеса и народа, для их возможности путешествовать и для торговли", - сказала Нуланд в комитете сената по иностранным делам, отвечая на вопрос о возможных мерах против России.

"Рассматриваются все возможные варианты", - добавила она.

Теги: #сша #россия #санкции #изоляция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:46 08.12.2021
Запад может использовать "Северный поток 2" для оказания давления на РФ по Украине

Запад может использовать "Северный поток 2" для оказания давления на РФ по Украине

23:49 07.12.2021
Байден не пошел на уступки Путину по вопросу о расширении НАТО

Байден не пошел на уступки Путину по вопросу о расширении НАТО

23:48 07.12.2021
США ожидают остановки "Северного потока-2" в случае вторжения России в Украину

США ожидают остановки "Северного потока-2" в случае вторжения России в Украину

23:47 07.12.2021
США ожидают, что в ближайшие дни станет яснее, каковы цели России в отношении Украины

США ожидают, что в ближайшие дни станет яснее, каковы цели России в отношении Украины

23:47 07.12.2021
США усилят военную помощь Украине в случае нападения России

США усилят военную помощь Украине в случае нападения России

22:44 07.12.2021
Байден планирует поговорить с Зеленским в четверг, а также проинформировал западных лидеров о переговорах с Путиным

Байден планирует поговорить с Зеленским в четверг, а также проинформировал западных лидеров о переговорах с Путиным

22:39 07.12.2021
В США предполагают, что Россия может сконцентрировать близ Украины в два раза больше сил, чем весной

В США предполагают, что Россия может сконцентрировать близ Украины в два раза больше сил, чем весной

22:23 07.12.2021
Правительство США не рассматривает вопрос об эвакуации американского правительственного персонала или граждан из Украины

Правительство США не рассматривает вопрос об эвакуации американского правительственного персонала или граждан из Украины

22:20 07.12.2021
Генерал Бридлав: Надо убедиться, что новые санкции США изменят поведение Путина

Генерал Бридлав: Надо убедиться, что новые санкции США изменят поведение Путина

21:50 07.12.2021
США планируют выделить $300 млн из оборонного бюджета на помощь Украине

США планируют выделить $300 млн из оборонного бюджета на помощь Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Байден не пошел на уступки Путину по вопросу о расширении НАТО

США ожидают остановки "Северного потока-2" в случае вторжения России в Украину

США ожидают, что в ближайшие дни станет яснее, каковы цели России в отношении Украины

США усилят военную помощь Украине в случае нападения России

Байден планирует поговорить с Зеленским в четверг, а также проинформировал западных лидеров о переговорах с Путиным

ПОСЛЕДНЕЕ

Байден, вероятно, был жестким во время телефонного разговора с Путиным, но это не завершит нынешний кризис

Надо показать Путину, что не он устанавливает "красные линии", а Западный мир и Украина

Во Франции зафиксирован самый высокий с прошлого года суточный прирост случаев COVID-19

Путин и Байден завершили переговоры

Стефанчук подписал закон о военных капелланах

Адвокат заявил, что экс-судья Чаус потерял слух, заседание суда перенесли на неделю - ЦПК

Госслужащие ОАЭ с 1 января переходят на "западный" график работы и 4,5-дневную рабочую неделю

Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против новых номинальных собственников самолетов, летавших из Киева в Москву

Зеленский продлил до 10 лет санкции против полутора сотен лиц, причастных к организации выборов в оккупированном Крыму – указ

США будут требовать от ФРГ остановки "Северного потока 2" в случае конфликта РФ с Украиной - СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА