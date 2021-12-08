Запад может использовать "Северный поток 2" для оказания давления на РФ по Украине

Газопровод "Северный поток 2" на данный момент вполне можно использовать, чтобы оказывать давление на Россию по теме Украины, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Сейчас газопровод не работает, газ по нему не поставляют. Поэтому газопровод (в нынешнем состоянии - ИФ) не может использоваться Россией для оказания давления. Напротив, Запад может использовать его для давления: если Владимир Путин хочет, чтобы газ поставлялся по трубопроводу, то, возможно, не следует идти на риск и вторгаться в Украину", - сказал он во вторник на брифинге в Белом доме.