США усилят военную помощь Украине в случае нападения России

США будут готовы предоставить дополнительную военную помощь Украине, если она подвергнется нападению со стороны России, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы будем готовы оказывать больше военной помощи Украине, не считая той, которую оказываем и так", - сказал он на брифинге в Вашингтоне.

Кроме того, Салливан пояснил, что США были бы готовы разместить дополнительные силы на территории стран-союзниц на востоке Европы.

Кроме того, по его словам, США призывают РФ в случае с Украиной выбрать путь деэскалации.