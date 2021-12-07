Байден планирует поговорить с Зеленским в четверг, а также проинформировал западных лидеров о переговорах с Путиным

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во вторник заявил, что американский лидер Джозеф Байден в четверг проведет телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Президент Байден поговорит с президентом Зеленским в четверг", - сказал Салливан.

Салливан также сообщил, что Байден проинформировал лидеров Франции, ФРГ, Италии и Великобритании о переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным.

"После звонка он поговорил с лидерами Франции, Германии, Италии, Великобритании, чтобы сообщить им о ходе разговора", - сказал Салливан.

Он отметил, что в настоящее время администрация США также информирует о результатах переговоров посольства и постпредства стран-членов НАТО, ЕС и ключевых союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.