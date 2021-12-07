Генерал Бридлав: Надо убедиться, что новые санкции США изменят поведение Путина

Надо убедиться, что новые санкции США против РФ изменят поведение президента России Владимира Путина, заявил верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе в 2013-2016 годах, генерал Филипп Бридлав.

"В прошлом мы вводили только экономические санкции в отношении России, и хотя эти санкции не повлияли на Россию каким-то образом, ясно то, что эти санкции не изменили поведение господина Путина. Если мы собираемся применять экономические санкции снова, мы должны убедиться в этот раз, что мы сможем использовать санкции, которые изменят поведение", - сказал Бридлав в ходе дискуссии в рамках Киевского форума по безопасности во вторник.

Он подчеркнул, что надо использовать больше инструментов, чем только экономические санкции.

"Поскольку мы уже обсудили экономические санкции, остаются военные опции. Я считаю, что помочь украинцам стать более трудной целью, увеличить цену для господина Путина будет важным шагом для нас и других наций на Западе", - пояснил Бридлав.

Генерал отметил, что Украина нуждается в помощи средствами противовоздушной обороны и в обороне против дронов.