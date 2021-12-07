Байден, вероятно, был жестким во время телефонного разговора с Путиным, но это не завершит нынешний кризис

Президент США Джозеф Байден, вероятно, был жестким во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, но это не завершит нынешний кризис, сообщил посол США в Украине в 2003-2006 Джон Хербст.

"Я думаю, что Байден, вероятно, был жестким во время телефонного разговора и будет жестким в будущем, но я не думаю, то это завершит этот нынешний кризис. Байден был жестким в Женеве относительно киберпространства, а Путин продолжает кибероперации даже после Женевы", - сказал Хербст в ходе дискуссии в рамках Киевского форума по безопасности во вторник.

По его словам, после Женевы Байден был жестким в телефонном разговоре с Путиным относительно киберпространства, и кибероперации РФ прекратились на 6-8 недель, но затем снова возобновились.

"И даже хуже, мы потом освободили известного российского киберпреступника, экстрадиция которого в США заняла у нас годы", - отметил Хербст.