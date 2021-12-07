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21:36 07.12.2021

Надо показать Путину, что не он устанавливает "красные линии", а Западный мир и Украина

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Надо показать Путину, что не он устанавливает "красные линии", а Западный мир и Украина

Надо показать президенту России Владимиру Путину, что не он устанавливает "красные линии", а Западный мир и Украина, сообщил глава Киевского форума по безопасности, экс-премьер-министр Украины (2014-2016) Арсений Яценюк.

"Наиболее важно, что нам надо показать наше сильное единство и стойкость. Путин не тот, кто устанавливает "красные линии", Западный мир и мы, как Украина, устанавливаем "красные линии" Путину: не эскалируйте ситуацию, больше никакой агрессии против Украины, оставьте Украину и отдайте Донецк, Луганск и Крым", - сказал Яценюк на дискуссии в рамках Киевского форума по безопасности во вторник.

Он подчеркнул, что сейчас чрезвычайно важно не отправлять никаких противоречивых сигналов Путину.

"Я хочу еще раз подчеркнуть, что мы никогда не сдадимся и что двусмысленность - это лучший способ для Путина играть с нашими Западными партнерами и пытаться разделить ЕС и Соединенные Штаты",  - пояснил Яценюк.

В то же время он добавил, что Путин никогда не изменит свои планы, пока Украина стремится стать членом ЕС и НАТО.

"Президент Байден сегодня сделал очень важную работу. Путин пытается бросить вызов Западу, пытается подвергнуть испытанию президентство Байдена и пытается завоевать Украину, чтобы восстановить Советский Союз и захватить всю Украину. Я хочу ясно заявить: Путин никогда не изменит свои планы, пока Украина стремится стать членом ЕС и НАТО", - подчеркнул Яценюк. 

Теги: #красные_линии #украина #путин
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