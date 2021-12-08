8 декабря: Какой сегодня праздник

8 декабря отмечают Международный день художника, День Яна Сибелиуса и финской музыки, в Болгарии – День студента, в Узбекистане - День Конституции, а в Панаме – День матери. Во французском Лионе проходит фестиваль огней. У православных День памяти священномученика Климента, а у католиков отмечают День непорочного зачатия Девы Марии.

Международный день художника

8 декабря отмечается Международный день художника, который был учреждён в 2007 году Международной Ассоциацией "Искусство народов мира".

День художника – это праздник не только профессионалов и любителей живописи. Творчество сохраняет в человеке возможность радоваться миру и любить его. Поэтому сегодняшний праздник – для всех любителей прекрасного.

День финской музыки

Ежегодно 8 декабря у финнов отмечается День финской музыки, который в других странах любители музыки, в том числе и украинские, знают как день Яна Сибелиуса. Такая дата праздника была выбрана потому, что в этот день в 1865 году родился знаменитый финский композитор Ян Сибелиус.

Свое первое музыкальное произведение, небольшую пьесу, Сибелиус написал в возрасте 10 лет. Его творческое наследие включает восемь симфоний, а также симфонические поэмы и сюиты, концертные и театральные произведения, камерные сочинения, сочинения для фортепиано, органа, хора, голоса с сопровождением, мелодекламации и другие сочинения.

День финской музыки в Финляндии официально учредили в 2011 году, и он не является официальным, в который поднятие флага предписано законом. Однако вывешивать на зданиях государственные флаги в день рождения Сибелиуса давно стало массовой традицией. Ну а любители музыки в других странах отмечают эту дату походом на концерт.

Праздник света в Лионе

Истоки праздника уходят к середине 17 века, когда в Европе бушевала эпидемия чумы. Городские советники Лиона решили обратиться к Деве Марии с просьбой о заступничестве и приняли на себя обет прославить ее. В сентябре эпидемия во Франции прекратилась, так и не дойдя до Лиона.

Город сдержал обещание, данное Деве Марии. В честь Богоматери была создана статуя из позолоченной бронзы. Жителям Лиона надлежало благодарить Деву Марию непосредственно перед ее изваянием.

В наши дни праздник длится несколько суток – до и после 8 декабря. В течение нескольких ночей улицы Лиона бывают причудливо освещены разного рода огнями – нейтральными и разноцветными, статичными, мигающими и бегущими. Искусно направленный свет подчеркивает красоту строений старинного города, на улицах устраиваются лазерные шоу, а небо расцвечивается пышными салютами.

Каждый год в Лионе устраивается около 80 световых представлений, зажигается почти 8 миллионов маленьких свечей, праздник освещают десятки телеканалов и газет, а в город на дни фестиваля приезжают до 4 миллионов туристов.

Церковный праздник

День памяти священномученика Климента

Православная церковь 8 декабря почитает святого апостола из семидесяти Климента I, который стал четвертым Папой Римским и столкнулся с гонениями, принявший мученическую смерть в Херсонесе, где он крестил язычников и проповедовал христианство, за что был казнен по приказу римского императора Траяна.

Апостол Климент родом происходил из состоятельной и знатной семьи. Он был еще крохотным младенцем, когда его мать и два брата отправились по морю в город Афины.

Корабль, на котором плыли, потерпел крушение, и все родные потеряли друг друга. Мама оказалась на одном из островов Восточного Средиземноморья, а дети попали в Иудею, где их усыновили разные люди.

Достигнув юношеского возраста, Климент отправился по миру с целью найти своих родных. Путешествуя, он познакомился с апостолом Петром, учился у него и принял обряд крещения.

Путешествуя дальше с апостолом, Климент нашел отца с матерью и братьев, семья чудом воссоединилась, и все родные также приняли христианство.

Перед тем, как уйти в мир иной, апостол Петр рукоположил Климента на должность Римского епископа. Но в период преследования христиан Климента сослали на каторжные работы, а затем приговорили к смертной казни.

Непорочное зачатие Девы Марии

День непорочного зачатия Девы Марии, культ которой очень популярен в католицизме, — один из главных праздников, посвященных Богородице. Имеет высший статус в иерархии католических праздников — торжества. Во всех европейских костелах в этот день совершаются торжественные богослужения.

В этот день:

1868 - Во Львове основано просветительское общество "Просвита".

1941 — В Польше гитлеровцами впервые применён отравляющий газ для убийства евреев.

1955 — ПАСЕ утвердила нынешний флаг Евросоюза.

1972 — катастрофа Boeing 737 в Чикаго. Это самая первая катастрофа Boeing 737. Погибли 45 человек.

1987 — Михаил Горбачёв и Рональд Рейган подписали в Вашингтоне бессрочный Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.

1991 — В Беловежской Пуще президенты России, Украины и Беларуси, Ельцин, Кравчук и Шушкевич подписали Беловежское соглашение о создании СНГ.

2013 — Начало "ленинопада" в Украине. Во время Евромайдана представители партии "Свобода" сбросили с пьедестала и разрушили памятник Ленину в Киеве.

Именины: Александр, Андрей, Василий, Варлаам, Виктор, Григорий, Иван, Иларион, Климент, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семён, Серафим, Ярослав