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19:45 07.12.2021

Путин и Байден завершили переговоры

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Путин и Байден завершили переговоры

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена завершились.

Переговоры продлились 2 часа 5 минут. Они осуществлялись по закрытой видеосвязи.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эта линия ранее не использовалась лидерами. Он также отметил, что беседа в формате видеоконференции принципиально ничем не отличается от очной встречи.

Судя по видеокадрам, которые распространила пресс-служба Кремля, Путин и Байден общались тет-а-тет.

Ранее Песков также заявлял, что профильные министры и руководители ведомств будут на постоянной связи с Путиным, как это обычно бывает на таких важных мероприятиях.

По сообщению американских СМИ, в Белом доме чуть иначе подсчитали продолжительность разговора Путина с Байденом: в администрации США сообщили, что разговор начался в 18:07 мск, а завершился в 20:08 мск - спустя два часа и одну минуту.

Теги: #сша #переговоры #россия #завершение
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