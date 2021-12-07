События

19:17 07.12.2021

Адвокат заявил, что экс-судья Чаус потерял слух, заседание суда перенесли на неделю - ЦПК

2 мин читать
Адвокат заявил, что экс-судья Чаус потерял слух, заседание суда перенесли на неделю - ЦПК

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) перенес на неделю заседание по делу бывшего судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, поскольку сторона защиты заявила, что он потерял слух, сообщает Центр противодействия коррупции.

"Адвокат говорит, что Чаус почти ничего не слышит. Ему нужно сделать либо операцию, либо терапевтическое лечение. Это будет понятно после диагностики, а чтобы ее пройти, нужно отстоять живую очередь, при этом с привлечением государственной охраны и разрешением прокурора. Поэтому защита попросила перерыв", - указывается в сообщении в телеграмм.

Прокурор отметила, что вопрос со слухом Чауса тянется еще с досудебного расследования, поэтому не факт, что за две недели удастся что-то решить. Прокурор подчеркнула, что может говорить медленно и громко, чтобы обвиняемый все слышал.

Суд принял решение частично удовлетворить просьбу защиты и отложить заседание на неделю.

Как сообщалось, 9 августа 2016 детективы НАБУ разоблачили Чауса на получении $150 тыс. неправомерной выгоды. В дальнейшем Верховная Рада Украины дала согласие на его задержание и привлечение к уголовной ответственности. Однако, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый судья покинул территорию Украины. С 16 августа 2016 года судья был объявлен в национальный розыск, а в дальнейшем – в международный розыск.

В феврале 2017 года он был задержан на территории Республики Молдова. Детективы Национального бюро подали ходатайство об экстрадиции Чауса в Украину. Однако в апреле 2021 года появилась информация о якобы его похищении. Местонахождение Чауса было неизвестно до июля 2021 года, когда чиновника обнаружили в одном из сел Винницкой области. 30 июля сотрудники СБУ выехали на место и перевезли экссудию в центральное управление Службы безопасности.

1 августа детективом НАБУ по согласованию с прокурором САП ОГП подано ходатайство к следователю судьи ВАКС о применении к подозреваемой мере пресечения в виде содержания под стражей. 3 августа детективы НАБУ задержали Чауча в больнице "Феофания" после того, как СБУ предоставила Национальному бюро информацию о местонахождении подозреваемого.

4 августа ВАКС суд избрал Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а также обязал сдать загранпаспорта и носить электронное средство контроля (браслет).

6 августа 2021 г. стороне защиты открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Действия Чауса квалифицированы по ч.4. ст.368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством).

27 ноября ВАКС продлил Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 24 января 2022 года.

 

Теги: #суд #чаус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:06 07.12.2021
Верховный суд оставил в силе пожизненный приговор для обвиняемого в убийстве водителя BlaBlaCar в 2016 году

Верховный суд оставил в силе пожизненный приговор для обвиняемого в убийстве водителя BlaBlaCar в 2016 году

15:29 07.12.2021
Апелляционный суд оставил в силе меру пресечения в виде обязательств для депутата Лероса

Апелляционный суд оставил в силе меру пресечения в виде обязательств для депутата Лероса

14:03 07.12.2021
Суд в Киеве дал разрешение на задержание бывшего т.н. "прокурора" оккупированного Крыма Поклонской

Суд в Киеве дал разрешение на задержание бывшего т.н. "прокурора" оккупированного Крыма Поклонской

15:57 03.12.2021
Экс-нардепа Семенченко и еще 8 человек будут судить за совершение теракта и контрабанду товаров военного назначения – Офис генпрокурора

Экс-нардепа Семенченко и еще 8 человек будут судить за совершение теракта и контрабанду товаров военного назначения – Офис генпрокурора

03:22 03.12.2021
Замначальнику Темновской колонии грозит до 5 лет тюрьмы

Замначальнику Темновской колонии грозит до 5 лет тюрьмы

18:58 30.11.2021
Tolexis Trading Group DF Фирташа обжалует решение суда по ЗТМК

Tolexis Trading Group DF Фирташа обжалует решение суда по ЗТМК

17:15 30.11.2021
Апелляционный суд Киева предоставил разрешение на задержание т.н. "главы Крыма" Сергея Аксенова

Апелляционный суд Киева предоставил разрешение на задержание т.н. "главы Крыма" Сергея Аксенова

19:45 29.11.2021
Суд вернул прокурору обвинительный акт в отношении экс-нардепа Савченко, прокуратура может обжаловать это решение – Офис генпрокурора

Суд вернул прокурору обвинительный акт в отношении экс-нардепа Савченко, прокуратура может обжаловать это решение – Офис генпрокурора

13:01 29.11.2021
Саакашвили заявил, что вернулся в Грузию, так как не мог смотреть, как "разваливается" его страна

Саакашвили заявил, что вернулся в Грузию, так как не мог смотреть, как "разваливается" его страна

11:07 29.11.2021
Саакашвили назвал комедией начавшийся над ним суд в Тбилиси

Саакашвили назвал комедией начавшийся над ним суд в Тбилиси

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Путин и Байден завершили переговоры

Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против новых номинальных собственников самолетов, летавших из Киева в Москву

Зеленский продлил до 10 лет санкции против полутора сотен лиц, причастных к организации выборов в оккупированном Крыму – указ

Российские наемники трижды открывали огонь с полуночи, потерь в рядах Объединенных сил нет – штаб

В Черниговской области 8 декабря объявлено днем траура по погибшим в ДТП под Брусиловом

ПОСЛЕДНЕЕ

Путин и Байден завершили переговоры

Стефанчук подписал закон о военных капелланах

Госслужащие ОАЭ с 1 января переходят на "западный" график работы и 4,5-дневную рабочую неделю

Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против новых номинальных собственников самолетов, летавших из Киева в Москву

Зеленский продлил до 10 лет санкции против полутора сотен лиц, причастных к организации выборов в оккупированном Крыму – указ

США будут требовать от ФРГ остановки "Северного потока 2" в случае конфликта РФ с Украиной - СМИ

Вашингтон изучает варианты на случай необходимости эвакуировать своих граждан из Украины - СМИ

Kyiv Post возобновит работу в интернете с 8 декабря - СЕО

Российские наемники трижды открывали огонь с полуночи, потерь в рядах Объединенных сил нет – штаб

В Черниговской области 8 декабря объявлено днем траура по погибшим в ДТП под Брусиловом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА