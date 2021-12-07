Адвокат заявил, что экс-судья Чаус потерял слух, заседание суда перенесли на неделю - ЦПК

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) перенес на неделю заседание по делу бывшего судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, поскольку сторона защиты заявила, что он потерял слух, сообщает Центр противодействия коррупции.

"Адвокат говорит, что Чаус почти ничего не слышит. Ему нужно сделать либо операцию, либо терапевтическое лечение. Это будет понятно после диагностики, а чтобы ее пройти, нужно отстоять живую очередь, при этом с привлечением государственной охраны и разрешением прокурора. Поэтому защита попросила перерыв", - указывается в сообщении в телеграмм.

Прокурор отметила, что вопрос со слухом Чауса тянется еще с досудебного расследования, поэтому не факт, что за две недели удастся что-то решить. Прокурор подчеркнула, что может говорить медленно и громко, чтобы обвиняемый все слышал.

Суд принял решение частично удовлетворить просьбу защиты и отложить заседание на неделю.

Как сообщалось, 9 августа 2016 детективы НАБУ разоблачили Чауса на получении $150 тыс. неправомерной выгоды. В дальнейшем Верховная Рада Украины дала согласие на его задержание и привлечение к уголовной ответственности. Однако, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый судья покинул территорию Украины. С 16 августа 2016 года судья был объявлен в национальный розыск, а в дальнейшем – в международный розыск.

В феврале 2017 года он был задержан на территории Республики Молдова. Детективы Национального бюро подали ходатайство об экстрадиции Чауса в Украину. Однако в апреле 2021 года появилась информация о якобы его похищении. Местонахождение Чауса было неизвестно до июля 2021 года, когда чиновника обнаружили в одном из сел Винницкой области. 30 июля сотрудники СБУ выехали на место и перевезли экссудию в центральное управление Службы безопасности.

1 августа детективом НАБУ по согласованию с прокурором САП ОГП подано ходатайство к следователю судьи ВАКС о применении к подозреваемой мере пресечения в виде содержания под стражей. 3 августа детективы НАБУ задержали Чауча в больнице "Феофания" после того, как СБУ предоставила Национальному бюро информацию о местонахождении подозреваемого.

4 августа ВАКС суд избрал Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а также обязал сдать загранпаспорта и носить электронное средство контроля (браслет).

6 августа 2021 г. стороне защиты открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Действия Чауса квалифицированы по ч.4. ст.368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством).

27 ноября ВАКС продлил Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 24 января 2022 года.