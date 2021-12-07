Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против новых номинальных собственников самолетов, летавших из Киева в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится силу решение Совета национальной безопасности и обороны от 10 ноября 2021 года о введении экономических санкций в отношении компаний, на которые были переоформлены самолеты, ранее осуществлявшие полеты по маршруту Киев – Москва.

Соответствующий указ №625/2021 обнародован на сайте президента.

Санкции введены в отношении компаний "ALPHA BRAVO AVIATION LLC" и ""G200 203 LLC", зарегистрированных в США, а также в отношении зарегистрированной на Каймановых островах компании "CASCADE HOLDING".

Санкции предусматривают запрет выдачи и аннулирование существующих разрешений и планов на выполнение полетов самолетами № 375AB (s/n 261), № 673DM (s/n 203) и T7-CSCD (s

2072).

Кроме того, решение СНБО предусматривает блокирование активов компаний, ограничение торговых операций, ограничение транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановку выполнения экономических и денежных обязательств.

Как сообщалось, санкции на пять самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев – Москва, были наложены решением СНБО 19 февраля 2021 года. Среди них был самолет Виктора Медведчука, который, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, "с первого дня введенных в отношении него санкций находится в аэропорту "Жуляны", откуда ни одного раза не вылетал". Ещё четыре самолета находились за пределами Украины.

Позже самолеты были перерегистрированы на американские компании и один - на оффшорную компанию. 10 ноября СНБО повторно наложил на них санкции.

Глава СБУ Иван Баканов заявил на брифинге, что "собственники этих самолетов пытались изменить юридические компании, которые владеют или используют эти самолеты, поэтому, мы, отмониторив этот процесс, обратились к СНБО для того, чтобы применить санкции уже к новым кампаниям, которые используют те же самые самолеты".

Он уточнил, что "некоторые самолеты переоформляются на американские компании и один - на оффшорную компанию".