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18:44 07.12.2021

Зеленский продлил до 10 лет санкции против полутора сотен лиц, причастных к организации выборов в оккупированном Крыму – указ

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Зеленский продлил до 10 лет санкции против полутора сотен лиц, причастных к организации выборов в оккупированном Крыму – указ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 ноября, согласно которому введенные ранее санкции против ряда лиц, причастных в частности, к организации голосования на выборах в Государственную думу РФ на территории временно оккупированного полуострова Крым, продлеваются с трехлетнего до десятилетнего срока.

Соответствующий указ №623/2021 от 7 декабря и текст соответствующего решения СНБО с приложениями опубликован на сайте главы Украинского государства.

Теги: #крым #снбо #указ #зеленский
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