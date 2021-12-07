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17:58 07.12.2021

Вашингтон изучает варианты на случай необходимости эвакуировать своих граждан из Украины - СМИ

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Вашингтон изучает варианты на случай необходимости эвакуировать своих граждан из Украины - СМИ

Администрация президента США Джо Байдена изучает варианты эвакуации американских граждан из Украины в случае, если Россия совершит вторжение на украинскую территорию, сообщает CNN со ссылкой на несколько источников.

"По словам источников, в настоящее время Пентагон планирует ряд различных сценариев в случае необходимости проведения эвакуации: от небольшой эвакуации не выполняющих жизненно важных функции государственных служащих США до более крупной эвакуации с участием большего числа американских граждан", - говорится в сообщении на сайте CNN.

В то же время канал сообщает, что в настоящее время администрация США не видит необходимости в эвакуации: авиаперевозки по-прежнему осуществляются через международные аэропорты Украины, сухопутные границы с западными соседями Украины открыты.

Канал отмечает, что эти "обсуждения являются частью планирования на случай серьезного ухудшения ситуации с безопасностью".

"Обсуждения отражают, насколько серьезно администрация относится к сценарию с вторжением", - передает CNN.

При этом, сколько именно гражданских лиц из США в настоящее время находятся в Украине, неизвестно, говорится в сообщении.

США, как сообщалось, опасаются, что РФ может использовать войска, сконцентрированные близ границы с Украиной, для вторжения в эту страну.

Теги: #эвакуация #сша #агрессия_рф
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