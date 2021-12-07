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17:33 07.12.2021

Российские наемники трижды открывали огонь с полуночи, потерь в рядах Объединенных сил нет – штаб

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Российские наемники трижды открывали огонь с полуночи, потерь в рядах Объединенных сил нет – штаб

Российские наемники три раза нарушили режим прекращения огня на востоке Украины с начала суток по состоянию на 17.00 7 декабря, один из которых - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения, сообщается на странице Операции объединенных сил в Facebook.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.

Противник вел обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, минометов калибра 120 мм и другого стрелкового оружия.

 

Теги: #всу #оос #донбасс
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