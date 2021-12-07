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16:43 07.12.2021

В Черниговской области 8 декабря объявлено днем траура по погибшим в ДТП под Брусиловом

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В Черниговской области 8 декабря объявлено днем траура по погибшим в ДТП под Брусиловом

Среда, 8 декабря, объявлена днем траура в Черниговской области 8 декабря по погибшим в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутного автобуса и фуры вблизи с.Брусилов Киселевской громады Черниговского района во вторник утром.

Как сообщается на сайте Черниговской областной государственной администрации, об этом говорится в распоряжении главы обладминистрации №1080 от 7 декабря.

"Трагедия унесла жизни тринадцати человек. Еще семь человек в тяжелом состоянии находятся с травмами в больницах Чернигова. В память о погибших на территории области будут приспущены государственные флаги на зданиях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций. Всем учреждениям и организациям независимо от формы собственности рекомендуют в этот день отменить развлекательные мероприятия", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 7 декабря около 7:55 у с.Брусилов на автодороге Н-27 "Чернигов – Гремяч" произошло столкновение грузового автомобиля DAF с маршрутным микроавтобусом Mercedes Sprinter "Чернигов - Сосница". В результате ДТП погибли 13 человек, шесть человек травмированы.

Черниговская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели нескольких человек (ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины).

Руководитель прокуратуры Черниговской области Сергей Василина на своей странице в Facebook написал, что один из возможных факторов, которые могли привести к ДТП - погодные условия.

Теги: #траур #черниговская_область #дтп
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