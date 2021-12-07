Подросток, совершивший в Харькове ДТП со смертельным исходом, является вменяемым - прокуратура

Психиатрическая экспертиза показала, что у 16-летнего Николая Харьковского, подозреваемого в ДТП, в результате которого 1 человек погиб и трое пострадали, нет хронических или временных нарушений психической деятельности.

"Результатом психиатрической экспертизы установлено, что 16-летний подозреваемый в ДТП... является вменяемым... Подозреваемый мог и может осознавать свои действия и управлять ими", - сообщил пресс-секретарь Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

Он уточнил, что в деле назначено 15 экспертиз. На данный момент есть результаты только по двум из них (психиатрической и генетической, подтвердившей, что на момент ДТП за рулем Infiniti был подозреваемый).

Как сообщалось, вечером 26 октября в Харькове на перекрестке проспекта Гагарина и ул. Одесской 16-летней водитель Infiniti, пытаясь пересечь перекресток на красный свет, врезался в Chevrolet. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте. Трое пассажиров Infiniti (двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка) с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Водитель Infiniti задержан в порядке ст.208 УПК Украины. По информации полиции, он находился на условном сроке за нанесение умышленных телесных повреждений средней тяжести (ч.1 ст. 122 УК Украины), а в сентябре этого года на него были составлены протоколы об административных правонарушениях (вождение автомобилем без водительского удостоверения и превышение допустимой скорости).

28 октября Киевский районный суд Харькова избрал подозреваемому в ДТП 16-летнему Николаю Харьковскому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

Кроме того, были начаты уголовные производства по действиям родителей подростка - по ст. 287 (допуск к управлению транспортными средствами людей, не имеющих права управлять), и по ст. 166 (невыполнение родителями их обязанностей, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.