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15:26 07.12.2021

Антимасочник устроил стрельбу в МФЦ в Москве - двое погибли, трое ранены

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Антимасочник устроил стрельбу в МФЦ в Москве - двое погибли, трое ранены

Два человека погибли, трое пострадали в результате стрельбы неизвестного в московском многофункциональном центре предоставления государственных услуг "Рязанский", стрелявшего задержали, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В МФЦ "Рязанский" произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали. Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым", - написал мэр на своей странице в твиттере.

Как сообщил источник агентства (Interfax.ru), причиной стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы стал бытовой конфликт

"По предварительным данным, мужчина 45 лет зашел в МФЦ и отказался надевать маску. Тогда охранник попробовал выпроводить его. На что мужчина достал пистолет и начал стрелять, пулевые ранения получили охранник и оператор. Оба пострадавших от стрельбы скончались от ранений", - сказал источник. По его словам, будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза задержанного.

Теги: #стрельба #тц #москва
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