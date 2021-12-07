Минреинтеграции определило перечень товаров, ограниченных или запрещенных к перевозке через админграницу с Крымом

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины определило перечень товаров, ограниченных или запрещенных к перевозке через административной границу с Крымом.

"7 декабря 2021 года вступил в силу приказ Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины от 23 ноября 2021 № 258 "Об утверждении Перечня и объемов (стоимости/веса/количества) ограниченных или запрещенных к перемещению через административную границу товаров, а также товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что приказ призван максимально упростить процесс пересечения административной границы с временно оккупированными территориями Крыма для гражданских лиц.

Кроме того, приказом определено, что к перечню личных вещей, разрешенных к перемещению через админграницу с Крымом, относятся товары, имеющие признаки потребления, а также другие товары, не имеющие признаков употребления, и перемещаются как личные вещи в ручной клади и сопровождающем багаже.

Среди прочего, приказом установлены следующие ограничения стоимости/веса/количества при перемещении других товаров, не имеющих признаков потребления: с контролируемых Украиной территорий на временно оккупированную территорию – без ограничений; с временно оккупированной территории на контролируемые Украиной территории – суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 10 тыс. грн или суммарный вес которых не превышает 75 кг на одного человека (при условии, что пищевые продукты – не более 2 кг каждого наименования и непродовольственные товары – не более 2 единиц каждого наименования).

Также приказом нормирован порядок перевозки наличных средств физическими лицами через административную границу.

Так, физическое лицо может перемещать через админграницу наличные денежные средства в сумме, не превышающей 100 тыс грн, или эквивалентной сумме, в том числе в иностранной валюте по кросс-курсу, определенному Национальным банком Украины на день пересечения админграницы. Если же сумма будет превышать 100 тыс. грн, лицо должно предоставить подтверждающий документ о происхождении средств.

С полным перечнем товаром можно ознакомится по ссылке: https://www.minre.gov.ua/sites/default/files/perelik_0.pdf