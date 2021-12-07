События

14:14 07.12.2021

Минреинтеграции определило перечень товаров, ограниченных или запрещенных к перевозке через админграницу с Крымом

2 мин читать
Минреинтеграции определило перечень товаров, ограниченных или запрещенных к перевозке через админграницу с Крымом

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины определило перечень товаров, ограниченных или запрещенных к перевозке через административной границу с Крымом.

"7 декабря 2021 года вступил в силу приказ Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины от 23 ноября 2021 № 258 "Об утверждении Перечня и объемов (стоимости/веса/количества) ограниченных или запрещенных к перемещению через административную границу товаров, а также товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что приказ призван максимально упростить процесс пересечения административной границы с временно оккупированными территориями Крыма для гражданских лиц.

Кроме того, приказом определено, что к перечню личных вещей, разрешенных к перемещению через админграницу с Крымом, относятся товары, имеющие признаки потребления, а также другие товары, не имеющие признаков употребления, и перемещаются как личные вещи в ручной клади и сопровождающем багаже.

Среди прочего, приказом установлены следующие ограничения стоимости/веса/количества при перемещении других товаров, не имеющих признаков потребления: с контролируемых Украиной территорий на временно оккупированную территорию – без ограничений; с временно оккупированной территории на контролируемые Украиной территории – суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 10 тыс. грн или суммарный вес которых не превышает 75 кг на одного человека (при условии, что пищевые продукты – не более 2 кг каждого наименования и непродовольственные товары – не более 2 единиц каждого наименования).

Также приказом нормирован порядок перевозки наличных средств физическими лицами через административную границу.

Так, физическое лицо может перемещать через админграницу наличные денежные средства в сумме, не превышающей 100 тыс грн, или эквивалентной сумме, в том числе в иностранной валюте по кросс-курсу, определенному Национальным банком Украины на день пересечения админграницы. Если же сумма будет превышать 100 тыс. грн, лицо должно предоставить подтверждающий документ о происхождении средств.

С полным перечнем товаром можно ознакомится по ссылке: https://www.minre.gov.ua/sites/default/files/perelik_0.pdf

Теги: #крым #товары #минреинтеграции
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:03 07.12.2021
Суд в Киеве дал разрешение на задержание бывшего т.н. "прокурора" оккупированного Крыма Поклонской

Суд в Киеве дал разрешение на задержание бывшего т.н. "прокурора" оккупированного Крыма Поклонской

03:37 02.12.2021
В Брюсселе в ходе консультаций Украина-ЕС обсуждались вопросы, связанные с временной оккупацией Крыма

В Брюсселе в ходе консультаций Украина-ЕС обсуждались вопросы, связанные с временной оккупацией Крыма

12:39 01.12.2021
Кулеба: Признание Беларусью Крыма российским будет точкой невозврата в отношениях с Украиной

Кулеба: Признание Беларусью Крыма российским будет точкой невозврата в отношениях с Украиной

11:19 01.12.2021
Зеленский: Украина ожидает от ООН статуса международной организации для "Крымской платформы"

Зеленский: Украина ожидает от ООН статуса международной организации для "Крымской платформы"

17:15 30.11.2021
Апелляционный суд Киева предоставил разрешение на задержание т.н. "главы Крыма" Сергея Аксенова

Апелляционный суд Киева предоставил разрешение на задержание т.н. "главы Крыма" Сергея Аксенова

14:20 25.11.2021
Посол ЕС призвал РФ немедленно освободить задержанных крымских татар

Посол ЕС призвал РФ немедленно освободить задержанных крымских татар

20:45 23.11.2021
Российские силовики в Крыму задержали более 30 активистов, которые пришли встречать освобожденного из СИЗО адвоката Семедляева – Денисова

Российские силовики в Крыму задержали более 30 активистов, которые пришли встречать освобожденного из СИЗО адвоката Семедляева – Денисова

13:49 23.11.2021
Регулярные перевозки на КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" будут доступны в 2022г – Верещук

Регулярные перевозки на КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" будут доступны в 2022г – Верещук

02:38 23.11.2021
США приветствуют позицию президента Болгарии Радева в отношении Крыма

США приветствуют позицию президента Болгарии Радева в отношении Крыма

19:18 22.11.2021
Нардеп предлагает законодательно установить эмбарго на товары происхождением из Беларуси

Нардеп предлагает законодательно установить эмбарго на товары происхождением из Беларуси

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд в Киеве дал разрешение на задержание бывшего т.н. "прокурора" оккупированного Крыма Поклонской

Количество погибших в ДТП в Черниговской области возросло до 13 человек - ГСЧС

В Черниговской области грузовой автомобиль столкнулся с маршрутным микроавтобусом, погибли 12 человек – ГСЧС

В Украине за сутки выявили 8 655 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 22 878 человек, 467 умерло – Минздрав

Кулеба: Путин услышит от Байдена очень четкие сигналы, что сделают партнеры Украины в случае, если РФ прибегнет к военной операции

ПОСЛЕДНЕЕ

Минюст и пенитенциарная служба Грузии оштрафованы за распространение видеокадров с Саакашвили

В ГСЧС предупреждают украинцев о повышенной опасности схождения лавин в Карпатах

В Украине ожидается прохладная погода, местами дождь и мокрый снег

В Минсоцполитики выступают за увеличение помощи при рождении ребенка до 50 тыс. грн

Полиция проверила все харьковские школы и техникумы, но взрывчатки не нашла

В конце года в Украине начнется реализация кампании по здоровому питанию и развитию здоровых пищевых привычек - Зеленская

ЮНИСЕФ разрабатывает пятилетнюю программу для Украины в сфере защиты детей - глава представительства

Количество погибших в ДТП в Черниговской области возросло до 13 человек - ГСЧС

Работа киевского метрополитена во вторник будет продлена из-за футбольного матча

Талибы просят предоставить им место в ООН

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА