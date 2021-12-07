Минюст и пенитенциарная служба Грузии оштрафованы за распространение видеокадров с Саакашвили

Служба государственного инспектора Грузии оштрафовала Министерство юстиции и специальную пенитенциарную службу за распространение видеозаписей с камер наблюдения, на которых видно, как находящийся в заключении экс-президент Михеил Саакашвили принимал пищевые добавки, и как его силой доставляли из реанимобиля в палату тюремной больницы.

В заявлении службы Госинспектора говорится, что на Минюст Грузии и специальную пенитенциарную службу в виде административной ответственности наложен штраф, предусмотренный первым пунктом 44-й статьи закона Грузии "О защите персональных данных".

Решение о наложении штрафа служба приняла по итогам проведенной проверки законности получения и распространения персональных данных Саакашвили.

Согласно заявлению, служба не согласилась с разъяснениями Минюста и специальной пенитенциарной службы по поводу того, что причиной распространения видеозаписей был высокий общественный интерес, в частности, чтобы общество знало о том, что здоровье Саакашвили не находилось под угрозой и что пенитенциарная служба действовала с соблюдением законодательства.

Служба заявляет, что некоторые видеозаписи, на которых Саакашвили изображен в приватной форме, а также фотографии с изображением принятых им пищевых добавок (определенных каш и пюре) необходимо расценивать как нарушение достоинства лица, проводящего голодовку.

Также служба с учетом политического статуса Саакашвили (является третьим президентом Грузии), его известности и высокого общественного интереса к его личности как внутри страны, так и за пределами, считает необходимым считать нарушающей достоинство обработку данных в такой форме, в которой она была представлена общественности, в частности, речь идет о видеозаписи, где сотрудники пенитенциарной службы несут его на руках, принудительно ведут его в обнаженном выше пояса виде.

Кроме этого, служба Госинспектора потребовала от Минюста и специальной пенитенциарной службы убрать из социальной сети facebook и с официальных вебсайтов все содержащие персональные данные Саакашвили видео- и аудиозаписи.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Впоследствии, 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.