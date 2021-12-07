В ГСЧС предупреждают украинцев о повышенной опасности схождения лавин в Карпатах

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает граждан о значительной снеголавинной опасности, которая ожидается в Карпатах во вторник, 8 декабря.

"8 декабря, в связи со снегопадами и вьюгами, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеговинная опасность (3 уровня)", - указано в сообщении.

В нем уточняется, что умеренная снеголавинная опасность (2 уровня) 7 декабря удерживается на высокогорье Ивано-Франковской области, а 7-8 декабря - на высокогорье Закарпатской области, и в среднегорье Львовской области.

В связи с этим, в ГСЧС призывают украинцев воздержаться от походов в горы.