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12:43 07.12.2021

В Украине ожидается прохладная погода, местами дождь и мокрый снег

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В Украине ожидается прохладная погода, местами дождь и мокрый снег

В ближайшие сутки западные регионы Украины будут находиться под влиянием холодного воздуха с морозами и снегом, на остальной территории погоду будет определять теплый воздух с юго-запада, атмосферные фронты принесут осадки в виде дождя, на севере - с мокрым снегом.

Как сообщает Укргидрометцентр, в среду, 8 декабря, в Украине, кроме юго-востока, дождь в северных и Винницкой областях с мокрым снегом, на западе страны преимущественно снег.

В северных, Винницкой и Черкасской областях гололед, местами налипание мокрого снега. В западных, северных, и Винницкой областях на дорогах гололедица.

Ветер преимущественно северо-восточный (в восточных областях - юго-восточный), 7-12 м/с.

Температура в западной части ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза; на севере страны, Винницкой и Закарпатской областях ночью и днем от 3° тепла до 4° мороза; на остальной территории ночью 2-7° тепла, днем 5-10°, в Херсонской области и Крыму до 13° тепла.

В Киеве в среду мокрый снег и дождь, гололед, на дорогах гололедица; температура в течение суток 0-2° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 8 декабря самая высокая температура днем (+12,2°) была в 1960 году, самая низкая ночью (-19,7°) в 1959 году.

В четверг ночью, 9 декабря, в Украине, кроме западных и восточных областей, небольшой мокрый снег, на юге дождь, днем без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура в западных и Житомирской областях ночью 3-8° мороза (в Карпатах до 12° мороза), днем 0-5° мороза, в Закарпатье 1-6° тепла; в северных и Винницкой областях ночью 0-5° мороза, днем 2° мороза до 3° тепла; ночью и днем в большинстве центральных областей 0-5° тепла, на юге и востоке 3-8° тепла. В западных и северных областях на дорогах гололедица.

В Киеве в четверг ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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