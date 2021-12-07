В Минсоцполитики выступают за увеличение помощи при рождении ребенка до 50 тыс. грн

Министр социальной политики Марина Лазебная выступает за увеличение помощи при рождении ребенка до 50 тыс.грн.

"Мы хотим, чтобы в следующем году помощь при рождении ребенка была увеличена. Эта помощь уже несколько лет не индексируется, она является фиксированной", - сказала она на всеукраинском форуме "Украины 30. Саммит дети" во вторник в Киеве.

По ее словам, Минсоцполитики просит Верховную Раду увеличить помощь при рождении ребенка до 50 тыс. грн.

На данный момент, помощь при рождении ребенка составляет 41 280 грн. Выплата пособия осуществляется единовременно в сумме 10 320 грн, остальная сумма пособия выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями (860 грн в месяц).