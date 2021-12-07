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11:57 07.12.2021

Полиция проверила все харьковские школы и техникумы, но взрывчатки не нашла

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Полиция проверила все харьковские школы и техникумы, но взрывчатки не нашла

Харьковская полиция закончила проверять 216 учебных заведений, в том числе и 6 школ, информация о минировании которых поступила накануне, 6 декабря.

"Никаких взрывных предметов и веществ в ходе проверки обнаружено не было. По распоряжению начальника ГУНП в Харьковской области были проверены другие учебные заведения города – 193 школы и 23 техникума. Во время проведения осмотров мест происшествия взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и уведомлений территориальных подразделений полиции.

В отделе коммуникаций никак не комментируют информацию, распространенную накануне местным сайтом РЕДПОСТ (источник: https://redpost.com.ua/news/1239059-minirovanie-harkovskih-shkol-terrorist-trebuet-5-millionov) о том, что школы получили электронные письма с угрозами взорвать учебные заведения. РЕДПОСТ также опубликовал скрин письма, которое пришло в харьковскую школу №59. В этом письме человек, назвавшийся Русланом, требует перевести ему в общей сложности 7 млн.грн. за несовершение теракта. Он также требует не привлекать правоохранителей, угрожая в противном случае привести в действие взрывные устройства.

Теги: #минирование #полиция #харьков
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