В конце года в Украине начнется реализация кампании по здоровому питанию и развитию здоровых пищевых привычек - Зеленская

Первая леди Украины Елена Зеленская заявляет, что при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в конце года в Украине начнется реализация кампании "Здоровое питание и развитие здоровых пищевых привычек".

"В ближайшее время будет представлена Концепция кампании "Здоровое питание и развитие здоровых пищевых привычек". И перед Новым Годом мы совместно с ЮНИСЕФ начинаем реализацию этой кампании, и будем продолжать это делать и в следующем году", - сказала она на всеукраинском форуме "Украины 30. Саммит дети" во вторник в Киеве.

Также по ее словам, до конца 2021 года должен быть запущен портал реформы здорового питания.