ЮНИСЕФ разрабатывает пятилетнюю программу для Украины в сфере защиты детей - глава представительства

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) разрабатывает пятилетнюю программу для Украины в сфере защиты детей, сообщил глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин.

"На протяжении следующих пяти лет мы будем поддерживать повестку дня Украины до 2030 года. Еще раз хочу подчеркнуть перед президентом, первой леди, что мы разрабатываем сейчас стратегию на пять лет, базируясь на приоритетах Украины. В первую очередь, мы бы хотели, чтобы все дети прошли вакцинирование в рамках первого этапа этой программы", - сказал он на всеукраинском форуме "Украины 30. Саммит дети" во вторник в Киеве.

Кроме того, по его словам, необходимо обеспечить каждому ребенку возможность получить образование. В связи с чем, второй этап программы будет направлен на развитие инструментов, которые позволят всем детям реализовать свой потенциал и перейти к рабочей жизни в Украине.

Третий компонент программы предусматривает поддержку детей с особыми потребностями.

В свою очередь, исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриэтта Фор в своем обращении призвала Украину ускорить вакцинацию граждан от COVID-19, чтобы сократить риски влияния пандемии на детей.

Также она обратила внимание на проблемы детей, которые пострадали от вооруженного конфликта на востоке страны.