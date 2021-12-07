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11:29 07.12.2021

Количество погибших в ДТП в Черниговской области возросло до 13 человек - ГСЧС

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Количество погибших в ДТП в Черниговской области возросло до 13 человек - ГСЧС

Количество погибших в результате столкновения грузовика с маршрутным автобусом с.Брусилов Черниговской области возросло до 13 человек, еще 6 травмированы, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В результате ДТП вблизи с.Брусилов, Черниговской области, на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч, предварительно погибли 13 человек и 6 человек травмированы", - сказано в сообщении в Facebook.

Отмечается, что информация обновляется.

К ликвидации последствий ДТП от ГСЧС привлечены 30 человек и 13 ед. техники.

Как сообщалось, во вторник, 7 декабря, около 7:55, вблизи с.Брусилов, Черниговского района, на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом "Чернигов-Сосница".

В Черниговской ОГА создан оперативный штаб, который работает с родственниками и пострадавшими в Черниговской городской больнице №2 и у морга.

 

Теги: #гсчс #жертвы #дтп #чернигов
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