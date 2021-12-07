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09:39 07.12.2021

Работа киевского метрополитена во вторник будет продлена из-за футбольного матча

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Работа киевского метрополитена во вторник будет продлена из-за футбольного матча

В ночь с 7 на 8 декабря работа столичного метрополитена будет продлена на 1 час из-за футбольного матча между командами "Шахтер" (Донецк) и "Шериф" (Тирасполь), также возможны изменения в работе станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого", сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"В ночь с 7 на 8 декабря, в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 22:00) между командами "Шахтер" (Донецк) и "Шериф" (Тирасполь), работа метрополитена будет продлена в 1 час", - говорится в сообщении, обнародованном в фейсбуке.

В нем уточняется, что перед началом игры возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход, а после завершения матча возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций", - подчеркивают в метрополитене.

Теги: #киев #футбол #транспорт
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