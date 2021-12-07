В Черниговской области грузовой автомобиль столкнулся с маршрутным микроавтобусом, погибли 10 человек - ГСЧС

В с.Брусилов Черниговской области произошло столкновение грузовика с маршрутным автобусом, в результате чего предварительно погибли 10 человек и 7 травмированы, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"7 декабря, около 7:55, вблизи с.Брусилов, Черниговского района, на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом "Чернигов-Сосница", - сказано в сообщении.

В результате ДТП предварительно погибли 10 человек и 7 человек травмированы.

Для деблокации от ГСЧС привлечено 10 человек и 3 ед. техники.