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09:22 07.12.2021

В Черниговской области грузовой автомобиль столкнулся с маршрутным микроавтобусом, погибли 10 человек - ГСЧС

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В Черниговской области грузовой автомобиль столкнулся с маршрутным микроавтобусом, погибли 10 человек - ГСЧС

В с.Брусилов Черниговской области произошло столкновение грузовика с маршрутным автобусом, в результате чего предварительно погибли 10 человек и 7 травмированы, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"7 декабря, около 7:55, вблизи с.Брусилов, Черниговского района, на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом "Чернигов-Сосница", - сказано в сообщении.

В результате ДТП предварительно погибли 10 человек и 7 человек травмированы.

Для деблокации от ГСЧС привлечено 10 человек и 3 ед. техники.

Теги: #гсчс #жертвы #дтп #чернигов
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