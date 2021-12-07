Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 266,4 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника выросло до 266 млн 474 тыс. 893, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 262 тыс. 767 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 49 млн 278 тыс. 711 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 789 тыс. 745.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 648 тыс. 383. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 473 тыс. 757 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 млн 147 тыс. 476 заболевших, из них умерли 615 тыс. 744 человека.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 677,1. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 428 человека, Индии - 339, Бразилии - 2 тыс. 868.