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08:28 07.12.2021

Вследствие непогоды обесточено 75 населенных пунктов в трех областях

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Вследствие непогоды обесточено 75 населенных пунктов в трех областях

Из-за сильного ветра обесточено 75 населенных пунктов во Львовской, Черновицкой и Киевской областях, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 7 декабря в результате усложнения погодных условий (порыва ветра, мокрый снег) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 75 населенных пунктов в 3 областях (Черниговская – 46, Львовская – 21 и Киевская – 8)", – говорится в утренней сводке на сайте ведомства во вторник.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Теги: #непогода #обесточивание
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