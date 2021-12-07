Вследствие непогоды обесточено 75 населенных пунктов в трех областях

Из-за сильного ветра обесточено 75 населенных пунктов во Львовской, Черновицкой и Киевской областях, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 7 декабря в результате усложнения погодных условий (порыва ветра, мокрый снег) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 75 населенных пунктов в 3 областях (Черниговская – 46, Львовская – 21 и Киевская – 8)", – говорится в утренней сводке на сайте ведомства во вторник.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.