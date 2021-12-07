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08:19 07.12.2021

В Украине за сутки выявили 8 655 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 22 878 человек, 467 умерло – Минздрав

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В Украине за сутки выявили 8 655 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 22 878 человек, 467 умерло – Минздрав

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 8 655 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 22 878 человек, 467 умерли, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 06 декабря в Украине: зафиксировано 8 655 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 716, медработников – 200); 188 758 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 73 097 человек, полностью иммунизированы – 115 661 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 1 349 человек; летальных исходов – 467; поправилось – 22 878 человек", - сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 6 декабря зафиксировано 14 200 новых случаев болезни, 5 декабря за сутки выявили 6 622 новых случая заболевания СOVID-19, 4 декабря за сутки выявили 13 206 новых случаев заболевания СOVID-19, 3 декабря зафиксировано 13 777 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 2 декабря за сутки выявили 13 531 новый случай заболевания СOVID-19, 1 декабря за сутки выявили 11 960 новых случаев заболевания СOVID-19, 30 ноября выявили 10 554 новых случая заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 510 610 человек; выздоровело – 3 082 619 человек; летальных исходов – 88 986.

С начала вакцинальной кампании привито 13 826 163 человека, из них получили первую дозу – 13 826 161 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 921 738 человек. В общей сложности проведено 25 747 899 прививок.

 

Теги: #статистика #коронавирус
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