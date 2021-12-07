Зеленский и Блинкен согласовали позиции перед разговором президентов США и России

Президент Украины Владимир Зеленский и глава госдепа США Энтони Блинкен в телефонном разговоре согласовали позиции перед разговором президентов США Джозефа Байдена и России Владимира Путина.

"Согласовали позиции с Энтони Блинкен перед разговором президентов Байдена и Путина. Договорились и дальше действовать совместно и скоординированно. Благодарен стратегическому партнеру и союзнику – США за неизменную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. Ничего про Украину без Украины", – написал Зеленский на своей странице в Инстаграм в понедельник вечером.

В пресс-службе главы государства добавили, что Зеленский отметил безальтернативность процесса мирного урегулирования. В этой связи с этим были обсуждены шаги, которые Украина предпринимает и намерена предпринять для его активизации.

Также Зеленский проинформировал Блинкена о ситуации на границах Украины.

Было акцентировано на важности сохранения скоординированного и действенного санкционного давления на Российскую Федерацию со стороны международных партнеров до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Стороны отдельно коснулись вопроса о важности усиления безопасности взаимодействия, что способствовало бы сдерживанию агрессивного поведения со стороны РФ в отношении Украины.

Также было договорено провести телефонный разговор Зеленского и Байдена после переговоров между президентами США и России.