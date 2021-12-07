Япония примет решение об участии официальных лиц в Олимпиаде в Пекине с позиции собственных интересов

Япония решит, отправлять ли официальную делегацию на зимние Олимпийские игры в Пекине, исходя из своих национальных интересов, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.

"Мы хотели бы принять собственное решение с точки зрения наших национальных интересов", - цитируют Кисиду японские СМИ.

Ранее министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси заявил,что правительству еще предстоит решить, какую позицию занять в отношенииучастия официальных лиц в зимних Олимпийских играх в Пекине.

"Мы примем решение о реакции правительства на Игры в нужный момент, всесторонне приняв во внимание различные факторы", - сказал Хаяси на пресс-конференции.

"Япония считает важным, чтобы универсальные ценности международного сообщества, включая свободу, уважение основных прав человека и верховенство закона, были гарантированы и в Китае", - отметил он, добавив, что эти вопросы будут учтены при принятии решения.

В понедельник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила: "Администрация Байдена не будет отправлять ни дипломатических представителей, ни других официальных лиц на Олимпийские и Паралимпийские игры 2022".

Она отметила, что в Вашингтон принял это решение, полагая, что КНР нарушает права человека, в частности, в Синьцзяне.

"Но команда США и спортсмены получат нашу полную поддержку, мы будем их поддерживать, сами оставаясь дома", - добавила Псаки.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.