За сутки российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе пять раз открывали огонь по украинским позициям, без потерь. С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 6 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения… Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук во вторник.

Украинские военные констатируют, что по состоянию на 7.00, 7 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны противника не зафиксировано.