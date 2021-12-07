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07:15 07.12.2021

За сутки российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины

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За сутки российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе пять раз открывали огонь по украинским позициям, без потерь. С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 6 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения… Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук во вторник.

Украинские военные констатируют, что по состоянию на 7.00, 7 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны противника не зафиксировано.

Теги: #оос #сводка
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