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06:51 07.12.2021

Мобильные группы дежурят на автодорогах Ровенской области на случай ухудшения погоды

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Мобильные группы дежурят на автодорогах Ровенской области на случай ухудшения погоды

Мобильные группы спасателей ГСЧС, патрульные полицейские и работники службы автомобильных дорог мониторят автодороги международного, национального, регионального и территориального значения Ровенской области с целью оперативного реагирования на чрезвычайные события, связанные с непогодой, сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

"В настоящее время трассы чистые, пробок нет. Ситуация находится под контролем. На случай усложнения погодных условий спасатели подготовили тяжелую инженерную технику, электростанции, подогреватели воздуха и готовы к ликвидации последствий непогоды", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в понедельник вечером.

В ГСЧС подчеркнули, что на круглосуточном дежурстве находятся более 200 спасателей и 70 единиц спецтехники Службы спасения Ровенщины.

 

Теги: #дороги #ровенская #непогода #дежурство
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