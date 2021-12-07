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Спасатели ликвидировали пожар в гостинично-ресторанном комплексе на Закарпатье

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Спасатели ликвидировали пожар в гостинично-ресторанном комплексе на Закарпатье

Спасатели ликвидировали пожар в здании гостинично-ресторанного комплекса "Екатерина" в с. Поляна (Мукачевский р-н Закарптаья), без пострадавших, сообщили в ГСЧС.

"6 декабря в 20.23 в службу спасения поступила информация о том, что около 19.28 в с. Поляна Мукачевского района на территории гостинично-ресторанного комплекса "Екатерина" в отдельно стоящем трехэтажном здании возник пожар. Предварительно жертв и пострадавших нет", – сообщила пресс-служба ведомства.

В 21.10 пожар был локализован на площади 230 м кв. К тушению пожара привлечены 12 человек и 4 ед. техники, из них 10 человек и 3 ед. техники от ГСЧС.

 

Теги: #закарпатье #комплекс #пожар
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