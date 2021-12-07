США не навязывают союзникам реакцию на действия России - Пентагон

Американская сторона активно контактирует с союзниками по поводу присутствия российских войск вблизи Украины, однако каждая страна в итоге сама будет решать, как реагировать в случае конфликта Москвы с Киевом, заявил в понедельник представитель Пентагона Джон Кирби.

"Мы консультируемся с нашими союзниками и партнерами, в особенности с союзниками по НАТО", - сказал он на брифинге.

"Речь о суверенных странах. В итоге они должны будут сами решать, в какой степени реагировать (в случае конфликта России с Украиной - ИФ)", - добавил Кирби.

"Мы все еще считаем, что есть возможность для дипломатического решения", - добавил он, говоря о разногласиях между Москвой и Киевом.