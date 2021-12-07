Работа над возможными санкциями ЕС против РФ идет очень высоким темпом - Кулеба

Работа над возможными санкциями ЕС против РФ в случае расширения российской агрессии против Украины идет очень высоким темпом, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Две недели назад в Брюсселе я лишь в буквальном смысле всех трусил и говорил: "Садитесь и говорите о санкциях, конкретно что, когда". Это же серьезные вещи, и они требуют согласования по линии финансистов, потому что речь идет об очень конкретных инструментах. Сейчас, когда я имею с теми же людьми разговоры уже в Риге, в Швеции, через две недели, уже они продвинулись очень далеко в обсуждении этих санкций, то есть работа идет очень высоким темпом, и сейчас уже лучше трансатлантическое единство работает, чем оно работало в 2014 году", - сказал Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

В то же время министр добавил, что призвал США в случае, если они будут готовы на более жесткие санкции, чем ЕС, применять их не зависимо от Брюсселя.

"Когда я был в Вашингтоне, где мы проводили заседание Комиссии стратегического партнерства и подписали новую Хартию стратегического партнерства, я четко сказал американским коллегам, что: "Уважаемые коллеги, мы приветствуем координацию между вами и ЕС санкционной политики, но если вы будете готовы на более жесткие санкции, а ЕС не будет на них готов, то лучше уже применяйте свои санкции, чем снижать уровень давления ради этого трансатлантического единства. Безусловно, это тест", - пояснил Кулеба.