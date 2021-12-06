Кулеба: Путин услышит от Байдена очень четкие сигналы, что сделают партнеры Украины в случае, если РФ прибегнет к военной операции

В ходе видеовстречи во вторник президент России Владимир Путин услышит очень четкие сигналы от президента США Джозефа Байдена, что сделают партнеры Украины в случае, если Путин прибегнет к военной операции против Украины, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Прорывов я бы не ожидал, я думаю, что завтра президент Путин услышит очень четкие сигналы от президента Байдена, что сделают партнеры Украины в случае, если Путин прибегнет к военной операции против нашего государства, и это будут убедительные вещи", - сказал Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

Он подчеркнул, что не ожидал бы каких-то прорывов от переговоров.

"Я думаю, что завтра каждая сторона заявит свое максималистское виденье логики дальнейших действий, а потом уже будут работать разные команды над тем, как дальше будет развиваться ситуация", - пояснил министр.

Кулеба добавил, что после переговоров Байдена и Путина планируется телефонный разговор Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"План был таков, что перед звонком будет звонок Блинкена, а после звонка уже состоится разговор президентов", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Блинкен в телефонном разговоре согласовали позиции перед разговором Байдена и Путина.