Зеленский и Блинкен согласовали позиции перед разговором президентов США и России

Президент Украины Владимир Зеленский и глава госдепа США Энтони Блинкен в телефонном разговоре согласовали позиции перед разговором президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина.

"Согласовали позиции с Энтони Блинкен перед разговором президентов Байдена и Путина. Договорились и дальше действовать совместно и скоординированно. Благодарен стратегическому партнеру и союзнику – США за неизменную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. Ничего о Украине без Украины", – написал Зеленский на своей странице в Инстаграм в понедельник вечером.