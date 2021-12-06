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22:28 06.12.2021

Зеленский и Блинкен согласовали позиции перед разговором президентов США и России

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Зеленский и Блинкен согласовали позиции перед разговором президентов США и России

Президент Украины Владимир Зеленский и глава госдепа США Энтони Блинкен в телефонном разговоре согласовали позиции перед разговором президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина.

"Согласовали позиции с Энтони Блинкен перед разговором президентов Байдена и Путина. Договорились и дальше действовать совместно и скоординированно. Благодарен стратегическому партнеру и союзнику – США за неизменную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. Ничего о Украине без Украины", – написал Зеленский на своей странице в Инстаграм в понедельник вечером.

 

Теги: #переговоры #зеленский #блинкен
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