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22:16 06.12.2021

Переданные США патрульные катера типа "Island" включили в состав ВМС Украины

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Переданные США патрульные катера типа "Island" включили в состав ВМС Украины

Два патрульных катера типа "Island" "Сумы" и "Фастов", прибывшие в Одессу из США 23 ноября, официально включили в состав Военно-морских сил Украины в рамках торжеств, посвященных 30-летию Вооруженных сил, сообщили в Министерстве обороны.

"В рамках празднования 30-летия Вооруженных сил Украины сегодня, 6 декабря, в городе Одесса состоялась церемония включения в состав Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины патрульных катеров типа "Island", – сказано в сообщении, обнародованном в понедельник вечером пресс-службой ведомства.

Министр обороны Украины Алексей Резников и командующий Военно-Морскими силами ВСУ контр-адмирал Алексей Неежпапа вручили памятные знаки включения в состав ВМС командиру патрульного катера "Сумы" капитан-лейтенанту Никите Гречухе и командиру патрульного катера Щербине.

Кроме того, сертификат на 12 легкобронированных автомобилей Хаммер Резников и Неежпапа передали в.и.о. командира 140 центра специального назначения полковнику Вадиму Пастуху.

Теги: #сша #минобороны #катера
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