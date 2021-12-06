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20:58 06.12.2021

Мэр Нью-Йорка решил ввести обязательную вакцинацию для сотрудников частных компаний

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Мэр Нью-Йорка решил ввести обязательную вакцинацию для сотрудников частных компаний

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил в понедельник, что вводит обязательную вакцинацию от коронавируса COVID-19 для сотрудников частных компаний, сообщает американское телевидение.

Распоряжение касается 184 тыс. компаний, сотрудники которых к 27 декабря обязаны получить как минимум одну дозу вакцины от коронавируса.

"У нас есть новый фактор - "омикрон", у нас также более холодная погода, что создаст дополнительные проблемы наряду со штаммом "дельта". Кроме того, нас ждут праздники, во время которых люди будут много контактировать", - сказал ранее в понедельник де Блазио в эфире телеканала MSNBC.

Отмечается, что с 27 декабря в Нью-Йорке все люди старше 12 лет должны будут предъявить доказательство получения двух доз вакцин от коронавируса для посещения фитнес-клубов, развлекательных объектов и ресторанов. Исключение в одну дозу сделано для тех, кто получил однокомпонентную вакцину Johnson&Johnson.

Теги: #сша #нью_йорк #вакцинация
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