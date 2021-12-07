7 декабря: Какой сегодня праздник

7 декабря отмечают Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления в Украине, а у православных - День памяти святой великомученицы Екатерины. Еще сегодня День памяти жертв землетрясения 1988 года в Армении, Национальный день памяти в США — годовщина нападения на Перл-Харбор, а в Турции Шеб-и-Аруз (Фестиваль вращающихся дервишей в Конье), посвященный великому философу и поэту Руми.

Международный день гражданской авиации установила Генеральная Ассамблея ООН в 1996 году. Главная цель праздника — обратить внимание на успехи гражданской авиации.

День местного самоуправления в Украине отмечают с 2000 года. Это профессиональный праздник всех, кто трудится в сельских, поселковых, городских, районных и областных советах, кто представляет многотысячный отряд народных избранников.

День памяти святой великомученицы Екатерины. В этот день женщины молились святой, чтобы защититься от любого зла, а незамужние девушки просили послать добрых женихов.

В этот день:

1877 — Томас Эдисон продемонстрировал граммофон.

1941 — Япония напала на Перл-Харбор.

1944 — В Чикаго принята и подписана Конвенция о международной гражданской авиации.

1972 — Запуск космического корабля "Аполлон-17", совершившего последнюю в программе "Аполлон" посадку на Луну.

1982 — В Техасе (США) впервые осуществлена смертная казнь при помощи инъекции.

1988 — Землетрясение в Армении полностью разрушило город Спитак (около 25 000 погибших).

1991 — На встрече президентов Беларуси, России и Украины ликвидирован СССР.

2017 – Курс Bitcoin достиг своего исторического максимума в 17,7 тыс. долларов.

Именины: Александр, Алексей, Григорий, Евгений, Екатерина, Иван, Марк, Михаил.