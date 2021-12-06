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19:50 06.12.2021

Байден планирует поговорить не только с Путиным, но и с Зеленским - СМИ

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Байден планирует поговорить не только с Путиным, но и с Зеленским - СМИ

После разговора с Владимиром Путиным президент США Джо Байден планирует поговорить с украинским лидером Владимиром Зеленским, также с президентом Украины поговорит глава госдепа США Энтони Блинкен, передают западные СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

В сообщениях указывается, что Блинкен, как планируется, проведет телефонный разговор с Зеленским до беседы лидеров США и России. В свою очередь, Байден побеседует с украинским коллегой уже после переговоров с Путиным.

Также отмечается, что в преддверии разговора с Путиным Байден побеседовал с европейскими союзниками и продолжит это делать.

Видеоконференция глав США и России пройдет во вторник в 17:00 по киевскому времени.

Теги: #сша #зеленский #разговор #байден
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