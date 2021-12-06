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19:40 06.12.2021

Байден планирует обсудить с Путиным Иран, стратегическую стабильность и кибератаки - СМИ

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Байден планирует обсудить с Путиным Иран, стратегическую стабильность и кибератаки - СМИ

Президент США Джо Байден и российский президент Владимир Путин во вторник, как ожидается, обсудят международную тематику, в частности Иран, сообщают западные СМИ со ссылкой на американские официальные лица.

По их словам, Байден также рассчитывает обсудить стратегическую стабильность и тему борьбы против кибератак.

Согласно американским официальным лицам, среди тем запланированного на вторник разговора также значатся Украина и контроль над вооружениями.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что разговор Путина с Байденом состоится в ближайший вторник.

Теги: #темы #сша #россия #лидеры
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