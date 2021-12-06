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19:09 06.12.2021

В 2022 году все ветераны АТО/ООС в Украине, стоящие в очереди на улучшении жилищных условий, получат квартиры – Зеленский

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В 2022 году все ветераны АТО/ООС в Украине, стоящие в очереди на улучшении жилищных условий, получат квартиры – Зеленский

В 2022 году все ветераны Антитеррористической операции и операции Объединенных сил на востоке Украины, которые стоят в очереди на жилье, получат свои квартиры, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"В следующем году впервые с начала 2014 года полностью закроем очередь на квартиры для всех ветеранов войны на востоке Украины", - сказал Зеленский во время выступления на праздновании Дня Вооруженных сил Украины в Харькове.

Он добавил, что сразу после этого начнется процесс выделения жилья для других украинских военнослужащих.

В 18.00 в Харькове, Киеве, Краматорске, Львове, Одессе и военном городке Озерное в Житомирской области одновременно начались торжества по случаю 30-летия Вооруженных сил Украины при участии президента Украины Владимира Зеленского, руководства Министерства обороны Украины и ВСУ.

В рамках празднования между этими населенными пунктами был организован телемост. Зеленский принял участие в торжественных мероприятиях в Харькове. В ходе празднования состоялись демонстрационные показы новейших образцов вооружения и военной техники, прошли церемонии вручения боевых знамен и почетных наименований воинским частям, награждения военнослужащих государственными наградами.

Также проходят выступления военных оркестров и другие развлекательные мероприятия.

Теги: #президент #жилье #ветераны
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