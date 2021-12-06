Глава ЕК считает, что для контроля над пандемией COVID-19 к середине 2022 года нужно вакцинировать 70% населения мира

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что для победы над пандемией коронавируса COVID-19 важно распространение вакцин во всем мире и ЕС играет ведущую роль в решении этой задачи.

"Наша цель - обеспечить вакцинацию 70% населения мира к середине следующего года. Потому что мы сможем контролировать эту пандемию, только если будем бороться с ней во всех уголках мира", - сказала глава ЕК в распространенном в понедельник телеслужбой ЕС видеообращении.

По ее словам, "Европейский союз на сегодняшний день является крупнейшим в мире донором вакцин против COVID-19".

Она привела данные: ЕС передал более 350 млн доз в дар странам по всему миру. Подавляющее большинство, около 300 млн доз, передано через глобальный механизм по обеспечению доступности вакцин против COVID-19 для стран с низким и средним уровнем доходов.

Кроме того, государства-члены ЕС выделили более 45 млн доз в виде двусторонних пожертвований третьим странам, в частности, на Западных Балканах. Таким образом, в целом Евросоюз выделил в дар около 350 млн доз.

"Но нужно больше. На данный момент вакцинировано 44% населения мира. Большая часть доз, необходимых для этих вакцинаций, экспортировалась или дарилась Европой. И мы сделаем больше", - заверила фон дер Ляйен.

Она, в частности, пообещала, что ЕС активизирует свои усилия по поддержке Африки, где вакцинация ниже, чем в других частях мира.

В ноябре на юге Африки был выявлен штамм коронавируса "омикрон". Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций. Всего "омикрон" был обнаружен не менее чем в 40 странах мира. В понедельник сообщалось, что два случая заражения этим штаммом выявили в России.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника выросло до 265 млн 854 тыс. 752, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 255 тыс. 648 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.