На Харьковщине мошенница под видом медсестры выманила у пенсионеров более 0,5 млн грн

Харьковская полиция объявила о подозрении в мошенничестве 38-летней уроженке Черниговской области, которая под видом медсестры выманивала деньги у пенсионеров в Змиеве Харьковской области.

"Жертвами преступных махинаций стали пять пожилых людей из города Змиева", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Одной из жертв мошенницы стала 84-летняя жительница Змиева. 21 октября она сообщила в полицию, что накануне ей позвонил по телефону неизвестный мужчина, который представился врачом, и сказал, что сын женщины попал в ДТП, получил травмы и нуждается в немедленном хирургическом вмешательстве.

"Врач" также предупредил собеседницу, что к ней придет медсестра, которой необходимо передать деньги на операцию сыну. Пенсионерка отдала ей 25,5 тыс. грн и 900 долларов. После передачи денег женщина поняла, что ее обманули. Она позвонила сыну и убедившись, что с ним все хорошо, обратилась с заявлением в полицию.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий работники отдела полиции №2 Чугуевского РУП установили личность мошенницы и ее причастность к совершению еще четырех аналогичных преступлений на территории Змиева (в течение октября она завладела деньгами двух женщин и двух мужчин в возрасте от 81 до 85 лет). Общая сумма материального ущерба, причиненного подозреваемой, составила 546 тыс.грн.

Змиевский районный суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.