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16:38 06.12.2021

Полиция ищет взрывчатку во всех школах Харькова

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Полиция ищет взрывчатку во всех школах Харькова

В понедельник, 6 декабря, около 11:15 в полицию поступило сообщение о том, что в шести школах Харькова заложена взрывчатка.

"По адресам уехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления полиции... По распоряжению начальника ГУНП в Харьковской области проверка на наличие взрывчатки проводится во всех школах города. Информация зарегистрирована в Едином учете территориальных подразделений полиции, идет проверка", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В отделе коммуникаций никак не комментируют информацию, распространенную местным сайтом "Редпост" о том, что школы получили электронные письма с угрозами взорвать учебные заведения.

На сайте также опубликован скрин письма, которое пришло в харьковскую школу №59. В этом письме человек, назвавшийся Русланом требует перевести ему в общей сложности 7 млн грн. за несовершение теракта. Он также требует не привлекать правоохранителей, угрожая в противном случае привести в действие взрывные устройства.

Теги: #лжеминирование #харьков #школы
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