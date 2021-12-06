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16:32 06.12.2021

Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Донбассе

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Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 6 декабря, посетил передовые позиции украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-служба главы государства.

"В ходе рабочей поездки в Донецкую область президент Владимир Зеленский побывал на передовых позициях украинской армии в зоне проведения Операции объединенных сил и поздравил военных с Днем Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что глава государства пообщался с военнослужащими и вручил им ценные подарки. Кроме того, пяти военнослужащим были вручены государственные награды.

"Имею честь сегодня быть вместе с вами. Благодарю вас за то, что защищаете суверенитет и территориальную целостность Украины… Убежден, что с такими людьми, как вы, мы обязательно победим ", – отметил Зеленский.

Как сообщают в Офисе президента, глава государства также ознакомился с оперативной ситуацией в зоне проведения ООС и осмотрел командный пункт одной из бригад ВСУ.

Теги: #зеленский #донбасс #передовые
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